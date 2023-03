K+S Aktie News: K+S am Montagnachmittag tiefer

Die K+S-Aktie musste um 15:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 22,39 EUR abwärts. Bei 22,00 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 22,53 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 571.724 K+S-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.04.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 38,57 Prozent Luft nach oben. Am 26.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,80 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,17 EUR.

Am 10.11.2022 hat K+S in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite hat K+S im vergangenen Quartal 1.470,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 121,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte K+S 664,00 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte K+S am 15.03.2023 vorlegen. Am 14.03.2024 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je K+S-Aktie in Höhe von 7,48 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Hot Stocks heute: Deutsche Lufthansa - der Ausbruch könnte scheitern, K+S mit ersten Signalen

Erste Schätzungen: K+S veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

K+S-Aktie mit Gewinnen: Tarifabschluss für 10.000 Beschäftigte

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG

Bildquellen: K+S