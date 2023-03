K+S Aktie News: K+S am Vormittag mit Verlusten

Das Papier von K+S gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 22,36 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte K+S-Aktie bei 22,36 EUR. Bei 22,53 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 11.860 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 19.04.2022 markierte das Papier bei 36,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,66 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2022 Kursverluste bis auf 17,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 27,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 25,17 EUR an.

K+S veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 1.470,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 664,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 121,39 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.03.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 14.03.2024 dürfte K+S die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 7,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

