K+S Aktie News: K+S verteuert sich am Mittwochmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von K+S. Zuletzt wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 12,99 EUR nach oben.

Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 12,99 EUR. Die K+S-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,21 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,82 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 336.890 Aktien.

Am 15.03.2023 markierte das Papier bei 22,37 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 41,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 12,16 EUR fiel das Papier am 06.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 6,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,809 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2022. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,02 EUR.

K+S ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,29 EUR gegenüber 2,28 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 40,08 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 880,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.470,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von K+S wird am 14.03.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 13.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,928 EUR je K+S-Aktie.

