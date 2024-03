K+S Aktie News: K+S reagiert am Nachmittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere zuletzt 3,6 Prozent.

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 3,6 Prozent auf 13,26 EUR. Bei 13,33 EUR erreichte die K+S-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 12,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 686.776 K+S-Aktien.

Am 15.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,37 EUR. 68,70 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 12,16 EUR fiel das Papier am 06.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 8,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,809 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,02 EUR.

Am 14.11.2023 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S 2,28 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 40,08 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 880,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.470,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte K+S am 14.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je K+S-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,928 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels in Rot

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Verluste