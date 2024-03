K+S Aktie News: K+S schiebt sich am Vormittag vor

Notierung im Blick

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 12,94 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere um 09:06 Uhr 1,1 Prozent. Der Kurs der K+S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,95 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,82 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 16.619 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.03.2023 bei 22,37 EUR. 72,87 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.02.2024 bei 12,16 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,07 Prozent.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,809 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,02 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 14.11.2023. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 825,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.470,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 43,82 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von K+S rechnen Experten am 13.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2023 0,928 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels in Rot

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Verluste