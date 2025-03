K+S Aktie News: K+S schiebt sich am Mittag vor

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von K+S. Zuletzt konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 13,93 EUR.

Das Papier von K+S legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 13,93 EUR. Den Tageshöchststand markierte die K+S-Aktie bei 14,17 EUR. Mit einem Wert von 13,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 628.071 K+S-Aktien.

Am 06.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 8,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 9,97 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2024). Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 39,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem K+S seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,204 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,32 EUR.

Am 18.11.2024 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 EUR gegenüber -0,26 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 866,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 880,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte K+S am 13.03.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,222 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

