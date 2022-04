K+S Aktie News: K+S am Vormittag im Aufwind

Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 29,17 EUR. Die K+S-Aktie legte bis auf 29,23 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,09 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 57.341 Stück.

Am 28.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 30,07 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.04.2021 bei 8,15 EUR. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 72,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 20,17 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 11.05.2022. K+S hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,62 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 39,08 Prozent auf 651,50 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,07 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Am 11.05.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2022-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2022 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2024 2,16 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

