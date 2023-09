K+S Aktie News: K+S am Mittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von K+S zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 17,95 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 17,95 EUR. Die K+S-Aktie legte bis auf 17,96 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,51 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 195.846 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 28.10.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,95 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 33,43 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 14,35 EUR. Mit Abgaben von 20,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 19,71 EUR angegeben.

K+S veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,29 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,28 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 45,31 Prozent auf 825,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.509,90 EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 1,03 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

