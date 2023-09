K+S Aktie News: K+S am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der K+S

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von K+S. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 17,75 EUR.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 17,75 EUR. In der Spitze gewann die K+S-Aktie bis auf 18,07 EUR. Bei 17,51 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 349.864 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 28.10.2022 auf bis zu 23,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,93 Prozent hinzugewinnen. Am 14.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,35 EUR. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 23,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 19,71 EUR.

Am 10.08.2023 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 825,80 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 45,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.509,90 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte K+S am 14.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 14.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,03 EUR je K+S-Aktie.

