K+S Aktie News: K+S am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 17,51 EUR nach.

Das Papier von K+S befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 17,51 EUR ab. In der Spitze büßte die K+S-Aktie bis auf 17,49 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,51 EUR. Bisher wurden heute 12.643 K+S-Aktien gehandelt.

Bei 23,95 EUR markierte der Titel am 28.10.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,35 EUR ab. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 22,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,71 EUR.

K+S ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von 2,28 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 45,31 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 825,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.509,90 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2023 veröffentlicht. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 14.11.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2023 1,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

