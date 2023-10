K+S Aktie News: K+S tendiert am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von K+S hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 16,17 EUR zeigte sich die K+S-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel

Kaum Ausschläge verzeichnete die K+S-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 16,17 EUR. Im Tageshoch stieg die K+S-Aktie bis auf 16,20 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die K+S-Aktie bisher bei 16,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,19 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.450 Stück gehandelt.

Am 28.10.2022 erreichte der Anteilsschein mit 23,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,11 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.06.2023 bei 14,35 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,26 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,71 EUR für die K+S-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 10.08.2023. Das EPS lag bei -0,29 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,28 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 45,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 825,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.509,90 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte K+S am 14.11.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 14.11.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,01 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in K+S eingebracht

Wie Experten die K+S-Aktie im September einstuften

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes K+S-Investment eingebracht