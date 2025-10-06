K+S Aktie News: K+S am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von K+S hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 11,72 EUR zeigte sich die K+S-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Ausschläge verzeichnete die K+S-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:03 Uhr bei 11,72 EUR. Bei 11,73 EUR erreichte die K+S-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte K+S-Aktie bei 11,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,73 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 8.282 Aktien.

Am 20.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,07 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 45,65 Prozent wieder erreichen. Bei 10,29 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

K+S-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,146 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 12,86 EUR angegeben.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,68 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 871,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,30 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 12.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Verlust von -4,971 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

