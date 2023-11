K+S Aktie News: K+S am Montagnachmittag im Sinkflug

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von K+S. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 6,6 Prozent auf 14,75 EUR.

Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 6,6 Prozent auf 14,75 EUR. In der Spitze büßte die K+S-Aktie bis auf 14,57 EUR ein. Bei 15,31 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.930.777 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,18 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,35 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 2,68 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 18,83 EUR angegeben.

K+S ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat K+S 825,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 45,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.509,90 EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte K+S am 14.11.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 14.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 0,924 EUR in den Büchern stehen haben wird.

