K+S Aktie News: K+S am Montagvormittag im Ausverkauf

Die Aktie von K+S gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 6,1 Prozent auf 14,83 EUR.

Die K+S-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 6,1 Prozent auf 14,83 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die K+S-Aktie bis auf 14,72 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,31 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 419.428 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,18 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,30 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,35 EUR. Dieser Wert wurde am 14.06.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 3,24 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,83 EUR.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S 2,28 EUR je Aktie generiert. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 825,80 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 45,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.509,90 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte K+S am 14.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 14.11.2024 dürfte K+S die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 0,924 EUR je Aktie aus.

