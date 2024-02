K+S Aktie News: K+S tendiert am Nachmittag schwächer

Aktie im Blick

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 12,56 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von K+S befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 12,56 EUR ab. Die K+S-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,55 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,68 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 230.457 K+S-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.02.2023 bei 22,92 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 82,56 Prozent hinzugewinnen. Am 06.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,16 EUR ab. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 3,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 17,01 EUR angegeben.

Am 14.11.2023 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,28 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 880,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.470,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 40,08 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von K+S rechnen Experten am 13.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 0,918 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel hätte eine Investition in K+S von vor 5 Jahren gekostet

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Börse Frankfurt in Grün: So steht der MDAX am Donnerstagnachmittag