K+S Aktie News: K+S am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Die K+S-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 21,81 EUR. In der Spitze fiel die K+S-Aktie bis auf 21,78 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,22 EUR. Bisher wurden heute 570.831 K+S-Aktien gehandelt.

Bei 36,45 EUR erreichte der Titel am 19.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2022 bei 17,52 EUR. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 24,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 25,17 EUR.

Am 10.11.2022 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 121,39 Prozent auf 1.470,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 664,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 14.03.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2022 7,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

