K+S Aktie News: K+S am Dienstagvormittag billiger

Die K+S-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 22,19 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die K+S-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,13 EUR aus. Bei 22,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 17.211 K+S-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.04.2022 auf bis zu 36,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 39,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2022 bei 17,52 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 26,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 25,17 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 10.11.2022. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 121,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.470,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 664,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 14.03.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 7,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

