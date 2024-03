K+S Aktie News: K+S macht am Donnerstagmittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 13,27 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 13,27 EUR zu. Bei 13,27 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,10 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 126.424 Stück gehandelt.

Am 15.03.2023 markierte das Papier bei 22,37 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 40,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,16 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 8,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,809 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 17,02 EUR.

Am 14.11.2023 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,29 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,28 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 40,08 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 880,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.470,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,928 EUR je K+S-Aktie belaufen.

