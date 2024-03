K+S Aktie News: K+S tendiert am Nachmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die K+S-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 13,32 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,4 Prozent auf 13,32 EUR. Bei 13,35 EUR erreichte die K+S-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 13,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 453.536 K+S-Aktien.

Am 15.03.2023 markierte das Papier bei 22,37 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 40,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2024 bei 12,16 EUR. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 9,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,809 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,02 EUR an.

K+S ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. K+S hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,28 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 880,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.470,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 40,08 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte K+S am 14.03.2024 präsentieren. K+S dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.03.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,928 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start in der Gewinnzone

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels in Rot