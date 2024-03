K+S Aktie News: K+S am Vormittag im Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 12,93 EUR ab.

Das Papier von K+S befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 12,93 EUR ab. In der Spitze fiel die K+S-Aktie bis auf 12,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.570 K+S-Aktien.

Am 15.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,37 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 42,20 Prozent niedriger. Am 06.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,16 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 5,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,809 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,02 EUR.

Am 14.11.2023 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von 2,28 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 880,80 EUR – eine Minderung von 40,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.470,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 14.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,928 EUR je K+S-Aktie.

