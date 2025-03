K+S Aktie News: K+S am Freitagmittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 13,85 EUR abwärts.

Die K+S-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 13,85 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,76 EUR nach. Mit einem Wert von 13,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 100.864 K+S-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,15 EUR erreichte der Titel am 06.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 9,43 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2024 auf bis zu 9,97 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

K+S-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,204 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,32 EUR je K+S-Aktie an.

Am 18.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,66 Prozent zurück. Hier wurden 866,20 Mio. EUR gegenüber 880,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte K+S am 13.03.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 12.03.2026 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 0,222 EUR in den Büchern stehen haben wird.

