K+S Aktie News: K+S am Vormittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von K+S. Das Papier von K+S legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 13,96 EUR.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 13,96 EUR. Bei 14,02 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 13,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 10.843 K+S-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.04.2024 bei 15,15 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,52 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,97 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 28,57 Prozent sinken.

K+S-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,204 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,32 EUR je K+S-Aktie an.

K+S ließ sich am 18.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. K+S vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,15 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 866,20 Mio. EUR – eine Minderung von 1,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 880,80 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2025 erfolgen. K+S dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 0,222 EUR je Aktie aus.

