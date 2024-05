K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Nachmittag fester

K+S im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von K+S. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 14,11 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere um 15:52 Uhr 2,3 Prozent. Die K+S-Aktie legte bis auf 14,18 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,86 EUR. Zuletzt wechselten 366.783 K+S-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 18,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.07.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,94 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,16 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 13,86 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,224 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,43 EUR an.

Am 14.03.2024 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 974,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 34,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,48 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.05.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 19.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 0,379 EUR je Aktie aus.

