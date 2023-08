Aktie im Fokus

K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

07.08.23 16:08 Uhr

Die Aktie von K+S gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 18,04 EUR.

Werbung

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 18,04 EUR. In der Spitze legte die K+S-Aktie bis auf 18,38 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,96 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 843.461 Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.08.2022 bei 24,89 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Bei 14,35 EUR fiel das Papier am 14.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 20,43 Prozent sinken. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,71 EUR je K+S-Aktie aus. K+S ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,21 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,63 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,67 Prozent auf 1.192,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 1.212,30 EUR umgesetzt. Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 10.08.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 15.08.2024. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur K+S-Aktie MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes K+S-Investment eingebracht So stuften die Analysten die K+S-Aktie im vergangenen Monat ein K+S-Aktie verliert: DZ Bank senkt K+S auf 'Halten' und fairen Wert auf 18 Euro

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: K+S