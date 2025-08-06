DAX24.323 +1,7%ESt505.346 +1,6%Top 10 Crypto15,79 +2,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin99.893 +1,3%Euro1,1654 ±-0,0%Öl67,43 +0,7%Gold3.381 +0,4%
Fokus auf Aktienkurs

K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Mittag auf rotes Terrain

07.08.25 12:07 Uhr
K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Mittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 13,33 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
13,40 EUR 0,06 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 13,33 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die K+S-Aktie bis auf 13,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,43 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 248.100 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 20.06.2025 auf bis zu 17,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 28,06 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,178 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 14,46 EUR.

Am 13.05.2025 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 964,70 Mio. EUR, gegenüber 988,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,36 Prozent präsentiert.

Am 12.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 13.08.2026 dürfte K+S die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass K+S 2025 einen Verlust in Höhe von -0,259 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Analysen zu K+S AG

DatumRatingAnalyst
30.07.2025K+S HaltenDZ BANK
30.07.2025K+S SellDeutsche Bank AG
29.07.2025K+S SellUBS AG
29.07.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
15.07.2025K+S ReduceBaader Bank
DatumRatingAnalyst
15.07.2025K+S BuyWarburg Research
26.06.2025K+S BuyWarburg Research
17.06.2025K+S BuyWarburg Research
15.05.2025K+S BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.2025K+S AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
30.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
10.06.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.05.2025K+S HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.07.2025K+S SellDeutsche Bank AG
29.07.2025K+S SellUBS AG
29.07.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
15.07.2025K+S ReduceBaader Bank
04.06.2025K+S SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für K+S AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen