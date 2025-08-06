K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Mittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 13,33 EUR.

Die Aktie verlor um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 13,33 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die K+S-Aktie bis auf 13,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,43 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 248.100 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 20.06.2025 auf bis zu 17,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 28,06 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,178 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 14,46 EUR.

Am 13.05.2025 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 964,70 Mio. EUR, gegenüber 988,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,36 Prozent präsentiert.

Am 12.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 13.08.2026 dürfte K+S die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass K+S 2025 einen Verlust in Höhe von -0,259 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor einem Jahr verdient

Analysten sehen für K+S-Aktie schwarz

K+S-Aktie tiefrot: K+S verfehlt im zweiten Quartal Erwartungen - Ausblick bleibt stabil