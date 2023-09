K+S Aktie News: K+S verteidigt am Nachmittag Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von K+S hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die K+S-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 17,66 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der K+S-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 17,66 EUR. Im Tageshoch stieg die K+S-Aktie bis auf 17,73 EUR. Im Tief verlor die K+S-Aktie bis auf 17,44 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 17,61 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 207.469 K+S-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Am 14.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 18,74 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,71 EUR je K+S-Aktie aus.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,29 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,28 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 825,80 EUR in den Büchern – ein Minus von 45,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 1.509,90 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 14.11.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 14.11.2024.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

