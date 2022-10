K+S Aktie News: K+S am Nachmittag im Minus

Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 0,5 Prozent auf 20,72 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die K+S-Aktie bis auf 20,48 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,77 EUR. Bisher wurden heute 332.963 K+S-Aktien gehandelt.

Am 19.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Bei 12,71 EUR fiel das Papier am 27.10.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,71 EUR.

Am 11.08.2022 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 127,39 Prozent auf 1.509,90 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 664,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2022 veröffentlicht. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 16.11.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 8,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S-Aktie dennoch fester: JPMorgan setzt Kursziel für K+S herab

So schätzen Analysten die K+S-Aktie ein

Deutsche Aktien viel zu günstig! Wer diese Titel kauft, macht alles richtig

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG

Bildquellen: K+S