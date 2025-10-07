K+S Aktie News: K+S am Dienstagvormittag mit Einbußen

K+S im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von K+S. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 11,61 EUR.

Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 11,61 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte K+S-Aktie bei 11,61 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,63 EUR. Bisher wurden via XETRA 7.404 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,07 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,03 Prozent hinzugewinnen. Bei 10,29 EUR fiel das Papier am 30.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 11,37 Prozent sinken.

K+S-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,146 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,86 EUR.

Am 12.08.2025 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,68 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 871,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 873,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte K+S am 11.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von K+S rechnen Experten am 12.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je K+S-Aktie in Höhe von 0,497 EUR im Jahr 2026 aus.

