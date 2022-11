K+S Aktie News: K+S am Vormittag schwächer

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 21,26 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die K+S-Aktie bis auf 21,17 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,31 EUR. Bisher wurden via XETRA 22.013 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,45 EUR an. 41,67 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.11.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,41 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,00 EUR je K+S-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 11.08.2022. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.509,90 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 127,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte K+S einen Umsatz von 664,00 EUR eingefahren.

Die K+S-Bilanz für Q3 2022 wird am 10.11.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 16.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 8,09 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

