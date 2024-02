K+S Aktie News: K+S am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 12,42 EUR nach.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 12,42 EUR. Die K+S-Aktie sank bis auf 12,38 EUR. Bei 12,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 78.998 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,92 EUR erreichte der Titel am 27.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 84,54 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 12,16 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 2,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 17,01 EUR.

Am 14.11.2023 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 880,80 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 40,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.470,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 14.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je K+S-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,918 EUR fest.

