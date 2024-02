K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von K+S. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 12,59 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 12,59 EUR. Die K+S-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,62 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 307.771 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.02.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 82,05 Prozent hinzugewinnen. Bei 12,16 EUR fiel das Papier am 06.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,46 Prozent.

K+S-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,810 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,01 EUR je K+S-Aktie aus.

Am 14.11.2023 hat K+S in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 43,82 Prozent auf 825,80 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.470,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte K+S am 14.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,918 EUR je K+S-Aktie.

