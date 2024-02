K+S Aktie News: K+S am Vormittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von K+S. Zuletzt konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 12,55 EUR.

Das Papier von K+S konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 12,55 EUR. Den Tageshöchststand markierte die K+S-Aktie bei 12,57 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 12.879 K+S-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,92 EUR) erklomm das Papier am 27.02.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 82,63 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,16 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,01 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 14.11.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 825,80 EUR – das entspricht einem Minus von 43,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.470,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte K+S am 14.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von K+S.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,918 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

