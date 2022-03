K+S Aktie News: K+S wird ausgebremst

Die K+S-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,2 Prozent auf 22,72 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,53 EUR nach. Bei 23,63 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 803.442 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,26 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Am 25.03.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,03 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,01 EUR. Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 1,73 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Die K+S (Kali + Salz) Aktiengesellschaft, mit Sitz in Kassel, ist ein im MDAX notiertes deutsches Bergbauunternehmen mit Schwerpunkten in der Kali- und Salzförderung. Mit kali- und magnesiumhaltigen Produkten für die Landwirtschaft, industrielle, technische und pharmazeutische Anwendungen gehört K+S zu den leistungsstärksten Herstellern weltweit und ist in Europa der mit Abstand größte Anbieter. Gemessen an der Absatzmenge (mehr als 7,5 Mio. t Kali- und Magnesiumprodukte) ist K+S weltweit der fünftgrößte und in Westeuropa der größte Hersteller von Kaliprodukten. Auch Düngemittelspezialitäten spielen in ihrem Produktportfolio eine wichtige Rolle. Die Salzprodukte von K+S (Produktionskapazität von 9 Mio. Tonnen, führend in Europa) kommen im Industriebereich vielfältig zum Einsatz, werden von Endverbrauchern im Tafelsalzbereich, für die Wasserenthärtung und als Auftausalz genutzt und werden auch in Städten und Gemeinden als Auftausalz eingesetzt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: K+S