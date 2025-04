K+S Aktie News: K+S am Nachmittag im Plus

So entwickelt sich K+S

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von K+S. Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 12,46 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,61 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,46 EUR. Bisher wurden via XETRA 396.114 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 14,71 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,06 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,97 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 24,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,087 EUR. Im Vorjahr erhielten K+S-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,71 EUR aus.

Am 13.03.2025 hat K+S in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S 0,22 EUR je Aktie generiert. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 925,10 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 974,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 19.05.2026.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,124 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX am Nachmittag im freien Fall

MDAX-Handel aktuell: MDAX-Börsianer ergreifen am Freitagmittag die Flucht

K+S-Aktie tiefer: Ungestörter Betrieb im Kalibergbau