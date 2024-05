K+S Aktie News: K+S verzeichnet am Mittag Verluste

Blick auf K+S-Kurs

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 13,96 EUR ab.

Die K+S-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 13,96 EUR. Die K+S-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,92 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,08 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 149.550 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 21.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,48 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,16 EUR ab. Mit Abgaben von 12,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

K+S-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,224 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,43 EUR an.

K+S ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,22 EUR. Im letzten Jahr hatte K+S einen Gewinn von 2,85 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 974,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 34,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,48 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 13.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von K+S rechnen Experten am 19.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 0,385 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

