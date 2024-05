K+S Aktie News: K+S am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 13,82 EUR nach.

Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 13,82 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die K+S-Aktie bisher bei 13,77 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,08 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 401.214 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.07.2023 bei 18,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,16 EUR ab. Mit Abgaben von 12,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,224 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 15,43 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 14.03.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 2,85 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 34,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 974,00 Mio. EUR im Vergleich zu 1,48 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte K+S am 13.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 19.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,385 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

