K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Freitagvormittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von K+S. Zuletzt sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 13,16 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:04 Uhr 0,2 Prozent auf 13,16 EUR. Den Tageshöchststand markierte die K+S-Aktie bei 13,19 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,19 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 19.036 K+S-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 29,71 Prozent zulegen. Am 11.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 31,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,178 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,46 EUR.

Am 13.05.2025 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S noch ein Gewinn pro Aktie von 0,10 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,36 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 964,70 Mio. EUR im Vergleich zu 988,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 12.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 13.08.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,003 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

