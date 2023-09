K+S Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagmittag vermehrt von K+S

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von K+S. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 17,37 EUR.

Um 11:47 Uhr rutschte die K+S-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 17,37 EUR ab. Der Kurs der K+S-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 17,30 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,59 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 84.998 K+S-Aktien.

Am 28.10.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,95 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,35 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 17,39 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,71 EUR je K+S-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 10.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 825,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.509,90 EUR erwirtschaftet worden waren, um 45,31 Prozent verringert.

Die K+S-Bilanz für Q3 2023 wird am 14.11.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 14.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,03 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S-Aktie im Plus: K+S-Finanzchef Christian Meyer verweist auf gute Nachfrage

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in K+S eingebracht

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick