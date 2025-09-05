DAX23.747 +0,6%ESt505.340 +0,4%Top 10 Crypto15,58 -1,4%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.403 +0,5%Euro1,1723 ±0,0%Öl66,69 +1,6%Gold3.612 +0,7%
K+S im Fokus

K+S Aktie News: K+S am Montagvormittag im Plus

08.09.25 09:25 Uhr
K+S Aktie News: K+S am Montagvormittag im Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von K+S. Das Papier von K+S konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 11,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
11,23 EUR -0,05 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von K+S legte um 09:01 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 11,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die K+S-Aktie sogar auf 11,30 EUR. Bei 11,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.948 K+S-Aktien.

Am 20.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,07 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 33,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 9,97 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 11,75 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,149 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 13,57 EUR je K+S-Aktie aus.

Am 12.08.2025 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,68 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat K+S im vergangenen Quartal 871,20 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte K+S 873,80 Mio. EUR umsetzen können.

K+S wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --4,807 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

