K+S Aktie News: K+S tendiert am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 14,21 EUR ab.

Das Papier von K+S befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,3 Prozent auf 14,21 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die K+S-Aktie bis auf 14,13 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 94.658 K+S-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.01.2023 auf bis zu 23,18 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 63,12 Prozent. Bei 14,13 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 0,60 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 18,83 EUR.

Am 10.08.2023 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,29 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,28 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 45,31 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 825,80 EUR im Vergleich zu 1.509,90 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von K+S wird am 14.11.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 14.11.2024 dürfte K+S die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2023 0,913 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

