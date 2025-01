K+S Aktie News: K+S gibt am Donnerstagvormittag ab

Aktienentwicklung

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 10,77 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr rutschte die K+S-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 10,77 EUR ab. Der Kurs der K+S-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,74 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,77 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.450 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 15,15 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 40,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,97 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 8,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

K+S-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,209 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,41 EUR.

Am 18.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. K+S vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,15 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 866,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 880,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je K+S-Aktie in Höhe von 0,218 EUR im Jahr 2024 aus.

