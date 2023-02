K+S Aktie News: K+S am Donnerstagvormittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 1,4 Prozent auf 21,89 EUR. In der Spitze gewann die K+S-Aktie bis auf 21,89 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,79 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 29.010 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 19.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 39,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.09.2022 bei 17,52 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 25,33 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 10.11.2022. Der Umsatz wurde auf 1.470,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 664,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte K+S am 15.03.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von K+S.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 7,38 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

