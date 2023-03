K+S Aktie News: K+S verliert am Donnerstagmittag

Die K+S-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 21,50 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die K+S-Aktie bis auf 21,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,68 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 356.870 K+S-Aktien umgesetzt.

Bei 36,45 EUR markierte der Titel am 19.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,02 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,52 EUR am 26.09.2022. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 22,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,17 EUR.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 1.470,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 664,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 121,39 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.03.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 14.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von K+S.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 7,48 EUR je Aktie belaufen.

