K+S Aktie News: K+S am Dienstagmittag im Minus

Kursverlauf

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 14,29 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die K+S-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 14,29 EUR abwärts. Die K+S-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,04 EUR ab. Mit einem Wert von 14,47 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 400.940 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 19,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 35,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 12,16 EUR fiel das Papier am 06.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,94 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,255 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,43 EUR an.

Am 14.03.2024 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz wurde auf 974,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 35,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.509,90 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 13.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. K+S dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 19.05.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2024 0,399 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

XETRA-Handel MDAX zeigt sich zum Handelsstart leichter

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust hätte eine K+S-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

K+S-Aktie: Was Analysten im März vom Papier halten