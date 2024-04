K+S Aktie News: K+S verliert am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 14,37 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 14,37 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die K+S-Aktie bis auf 14,37 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,47 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.134 K+S-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.04.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 35,19 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.02.2024 Kursverluste bis auf 12,16 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 15,38 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,255 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,43 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 14.03.2024. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 974,00 EUR – eine Minderung von 35,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.509,90 EUR eingefahren.

K+S wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 13.05.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von K+S rechnen Experten am 19.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 0,399 EUR je Aktie aus.

