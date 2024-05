K+S Aktie News: K+S am Mittag leichter

Notierung im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 13,68 EUR ab.

Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,9 Prozent auf 13,68 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der K+S-Aktie ging bis auf 13,64 EUR. Bei 13,79 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 89.344 K+S-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.07.2023 bei 18,48 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 35,10 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.02.2024 Kursverluste bis auf 12,16 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,224 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,43 EUR für die K+S-Aktie.

Am 14.03.2024 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,85 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 974,00 Mio. EUR – eine Minderung von 34,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,48 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte K+S am 13.05.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 19.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je K+S-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,385 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag schwächer

MDAX-Handel aktuell: MDAX am Dienstagmittag mit Gewinnen

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor 10 Jahren verloren