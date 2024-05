K+S Aktie News: K+S am Donnerstagnachmittag nahezu unbewegt

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von K+S. Im XETRA-Handel kam die K+S-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 13,80 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die K+S-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 13,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die K+S-Aktie bei 13,84 EUR. Die Abwärtsbewegung der K+S-Aktie ging bis auf 13,64 EUR. Bei 13,79 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 187.220 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 21.07.2023 markierte das Papier bei 18,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 33,88 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2024 bei 12,16 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem K+S seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,224 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,43 EUR aus.

K+S gewährte am 14.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,85 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 974,00 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 34,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.05.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 19.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,385 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

