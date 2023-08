K+S Aktie News: K+S am Mittwochvormittag gefragt

So bewegt sich K+S

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von K+S. Zuletzt wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 18,08 EUR nach oben.

Um 09:03 Uhr ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 18,08 EUR. Die K+S-Aktie zog in der Spitze bis auf 18,09 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.026 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 27.08.2022 auf bis zu 24,89 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 37,70 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.06.2023 bei 14,35 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 20,61 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 19,71 EUR.

Am 09.05.2023 hat K+S die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,67 Prozent zurück. Hier wurden 1.192,00 EUR gegenüber 1.212,30 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.08.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 15.08.2024.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,22 EUR je K+S-Aktie.

