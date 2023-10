K+S Aktie News: K+S am Vormittag im Minus

Blick auf K+S-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 16,12 EUR ab.

Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 16,12 EUR. In der Spitze büßte die K+S-Aktie bis auf 16,07 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 40.803 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 28.10.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,95 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Bei 14,35 EUR fiel das Papier am 14.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 12,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,71 EUR aus.

Am 10.08.2023 hat K+S in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,29 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,28 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 825,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.509,90 EUR erwirtschaftet worden waren, um 45,31 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 14.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in K+S eingebracht

Wie Experten die K+S-Aktie im September einstuften

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes K+S-Investment eingebracht