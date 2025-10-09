DAX24.651 +0,2%Est505.631 -0,3%MSCI World4.332 -0,5%Top 10 Crypto16,90 -2,2%Nas22.947 -0,4%Bitcoin104.700 -1,3%Euro1,1551 -0,7%Öl65,87 -0,3%Gold4.009 -0,7%
K+S Aktie News: K+S am Donnerstagnachmittag gefragt

09.10.25 16:09 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von K+S. Zuletzt stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 11,98 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 11,98 EUR. Im Tageshoch stieg die K+S-Aktie bis auf 12,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,78 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 446.844 K+S-Aktien.

Bei 17,07 EUR erreichte der Titel am 20.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,49 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.12.2024 bei 10,29 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 14,11 Prozent sinken.

K+S-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,146 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 12,86 EUR an.

K+S ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -9,68 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,03 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat K+S 871,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 873,80 Mio. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Analysten gehen davon aus, dass K+S 2025 einen Verlust in Höhe von -4,322 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: K+S

